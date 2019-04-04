Индийский режиссёр снял фильм о смерти Шастри в Ташкенте при загадочных обстоятельствах

Памятник Шастри в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - "Люди должны знать правду", - сказал индийский режиссёр Вивек Агнихотри, комментируя предстоящий выход на экраны своего нового фильма "The Tashkent Files" («Ташкентское досье»). Об этом сообщает индийское издание Аninews.

Сюжет "The Tashkent Files" вращается вокруг смерти бывшего второго премьер-министра Индии Лала Бахадура Шастри в Ташкенте при загадочных обстоятельствах в 1966 году, когда он был там для подписания мирного соглашения между Индией и Пакистаном после индийско-пакистанской войны 1965 года.

Режиссёр Агнихотри утверждает, что его фильм исследует все версии, связанные со смертью Шастри.

В фильме главную роль играет известный актёр индийского кино Митхун Чакраборти.

Лал Бахадур Шастри скончался 11 января 1966 года в Ташкенте, спустя несколько часов после подписания «Ташкентской декларации», мирного соглашения между Индией и Пакистаном после войны 1965 года.

Когда режиссёра спросили, узнают ли зрители к концу фильма, что именно произошло с Шастри в Ташкенте, Вивек Агнихотри сказал: "Я не судья или полиция, я могу только заставить их (зрителей) взглянуть на правду, а затем люди должны решить".

Заявив, что этот фильм - его дань уважения Шастри, режиссер сказал: "Если этот фильм сумеет раскрыть правду истории Шастри, я был бы очень рад. Это будет моим почтением к нему".

После подписания договора Шастри загадочным образом скончался в Ташкенте. Было сказано, что он скончался из-за сердечного приступа. Однако его семья и последователи заподозрили в скорой смерти политика нечестную игру.

Говоря о сюжете своего фильма, Агнихотри сказал: "Шастри был экономическим реформатором. Этот человек уехал в Ташкент и там внезапно умер. А когда его мертвое тело вернули, оно было вспухшим, покрылось кровью и посинело. Его семья, сторонники и поклонники попросили высшие власти отправить его тело на вскрытие, но этого не произошло, вместо этого его немедленно кремировали. С тех пор прошло 53 года. Многие знаковые лидеры поднимали вопросы о смерти Шастри, но не получили ответа. Люди должны знать правду", - отметил режиссёр.

Фильм выйдет на экраны в Индии 12 апреля.

