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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии компания «Эрдэнэс Таван Толгой» построит испытательно-исследовательскую лабораторию

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии угледобывающая компания «Эрдэнэс Таван Толгой» приступила к проектированию строительства исследовательской лаборатории для проведения испытаний и исследований качества угля, сообщает 4 апреля Монцамэ.

В 2018 году компания перевыполнила плановые показатели по всем основным направлениям деятельности. В отчетный период компания также установила исторический рекорд по добыче угля, которая достигла отметку 40 тн.угля.

Этот год компания объявила годом «Созидание» и усиленно работает над объявлением IPO (первое публичное размещение акций компании) на международных фондовых биржах в соответствии с положением постановления ВГХ (Великого государственного хурала) и распоряжением Правительства.

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