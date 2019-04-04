В Монголии компания «Эрдэнэс Таван Толгой» построит испытательно-исследовательскую лабораторию

CA-NEWS (MNG) - В Монголии угледобывающая компания «Эрдэнэс Таван Толгой» приступила к проектированию строительства исследовательской лаборатории для проведения испытаний и исследований качества угля, сообщает 4 апреля Монцамэ.

В 2018 году компания перевыполнила плановые показатели по всем основным направлениям деятельности. В отчетный период компания также установила исторический рекорд по добыче угля, которая достигла отметку 40 тн.угля.

Этот год компания объявила годом «Созидание» и усиленно работает над объявлением IPO (первое публичное размещение акций компании) на международных фондовых биржах в соответствии с положением постановления ВГХ (Великого государственного хурала) и распоряжением Правительства.