Реакция москвичей на кортеж президента Казахстана Токаева

CA-NEWS (KZ) - В телеграм-канале НеХабар опубликовали видео как москвичи встречали кортеж президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это его первый зарубежный визит в должности главы государства.

Появление кортежа казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева на дорогах Москвы вызвало ажиотаж. Колонна из черных тонированных авто с мигалками в сопровождении мотоциклистов пронеслась по центральным улицам, пишет NUR.KZ.

3 апреля он провел встречу с Владимиром Путиным, а на 4 апреля у него назначена встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.