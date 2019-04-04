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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Реакция москвичей на кортеж президента Казахстана Токаева

CA-NEWS (KZ) -  В телеграм-канале НеХабар опубликовали видео как москвичи встречали кортеж президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это его первый зарубежный визит в должности главы государства.

Появление кортежа казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева на дорогах Москвы вызвало ажиотаж. Колонна из черных тонированных авто с мигалками в сопровождении мотоциклистов пронеслась по центральным улицам, пишет NUR.KZ.

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3 апреля он провел встречу с Владимиром Путиным, а на 4 апреля у него назначена встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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