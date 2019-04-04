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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Соцсетью Facebook в Монголии пользуются не менее 70% населения

CA-NEWS (MNG) -  Количество пользователей Facebook в Монголии достигло 2,2 миллиона человек – не менее 70 процентов населения! По этим данным Монголия лидирует в Азии, сообщает khaldan.mn.

Facebook предсказуемо оказался самым популярным социальным интернет-сервисом среди монголов.

Форум «Социальные сети и правильное использование - 2019» прошел в гостинице «Blue Sky» в Улан-Баторе. Мероприятие было организовано совместно Комиссией по регулированию связи (Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороо), Министерством юстиции и внутренних дел и Управлением по делам семьи, детей и молодежи.

Панельные обсуждения проводились на четырех общих сессиях, а именно: «Использование социальных сетей Монголии и международные тенденции»; «Безопасность в социальных сетях и защита детей»; «Возможности социальных сетей - создание позитивного подхода»; и «надлежащее использование социальных сетей и грамотность в социальных сетях».

Открывая четвертое заседание, г-н Джордж Чен, руководитель отдела Facebook, ответственный за деятельность компании в Гонконге, Тайване и Монголии, выступил с презентацией. Он отметил, что компания в основном ориентирована на политику конфиденциальности и безопасности. Он сказал, что компания будет сотрудничать с монгольскими регуляторами в борьбе с фейковыми новостями и в удалении поддельных аккаунтов.

Цель форума заключалась в том, чтобы способствовать правильному использованию социальных сетей, и найти выход и решения в области обеспечения безопасности и защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

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