В Бухаре откроются филиал и клиника Турецкого университета медицинских знаний

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане пребывает делегация Турции во главе с ректором Университета медицинских знаний профессором Джевдетом Эрдолом. Основанный в 1903 году данный вуз является единственным специализированным медицинским университетом Турции и одним из ведущих образовательных учреждений Европы, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.



Члены делегации встретились с министром здравоохранения Узбекистана Алишером Шадмановым.

Итогом встречи стало подписание меморандумов о взаимопонимании между турецким вузом и рядом медицинских высших образовательных учреждений Узбекистана. Стороны договорились о реализации академического обмена студентами бакалавриата и магистратуры, стажировки профессорско-преподавательского состава и докторантов, прохождении летней производственной практики на базе аффилированных больниц турецкого университета, проведении совместных исследовательских проектов.

Кроме этого достигнута договоренность о создании в 2019/2020 учебном году на базе Бухарского государственного медицинского института филиала высшей медицинской школы при Турецком университете медицинских знаний. На территории нового кампуса Бухарского государственного медицинского института планируется открыть клинику турецкого университета.

По сей день благодаря тесному сотрудничеству более 40 студентов и представителей профессорско-преподавательского состава Бухарского вуза прошли стажировку в Турции.