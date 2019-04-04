РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кабмин Монголии объявил 2019 год «Годом продвижения патриотических покупок»

CA-NEWS (MNG) -  Кабмин Монголии объявил 2019 год «Годом продвижения патриотических покупок», приняв решение утвердить список из 155 товаров отечественного производства, соответствующих стандартам качества, и добавить их в качестве основных условий тендеров, сообщает khaldan.mn.

Около 150 производственных предприятий и более 50 государственных организаций участвуют в выставке с целью налаживания связей между отечественными производителями, государственными и общественными организациями и представления их продукции.

Премьер страны сказал: «По состоянию на 2018 год объем продаж промышленной продукции достиг 15,7 триллиона тугриков ($5,7 млрд), что на 21 процент больше, чем в предыдущем году. По состоянию на первые два месяца 2019 года, также показал увеличение примерно на 20 процентов, внося значительный вклад в экономический рост. Правительство Монголии примет шаг за шагом меры по поддержке владельцев бизнеса, увеличения экспорта и делая покупки от отечественных производителей для государственных закупок».

Организованная Министерством Продовольствия, Сельского Хозяйства и Легкой промышленности, выставка «Патриотическая покупка — отечественное производство - 2019» открылась 2 апреля в выставочном центре Мишээл Экспо.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава МИД Узбекистана примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве
  • Узбекистан отправил первую партию автомобилей в Беларусь
  • Более 100 млн человек в мире страдают от голода, - доклад
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×