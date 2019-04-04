Кабмин Монголии объявил 2019 год «Годом продвижения патриотических покупок»

CA-NEWS (MNG) - Кабмин Монголии объявил 2019 год «Годом продвижения патриотических покупок», приняв решение утвердить список из 155 товаров отечественного производства, соответствующих стандартам качества, и добавить их в качестве основных условий тендеров, сообщает khaldan.mn.



Около 150 производственных предприятий и более 50 государственных организаций участвуют в выставке с целью налаживания связей между отечественными производителями, государственными и общественными организациями и представления их продукции.

Премьер страны сказал: «По состоянию на 2018 год объем продаж промышленной продукции достиг 15,7 триллиона тугриков ($5,7 млрд), что на 21 процент больше, чем в предыдущем году. По состоянию на первые два месяца 2019 года, также показал увеличение примерно на 20 процентов, внося значительный вклад в экономический рост. Правительство Монголии примет шаг за шагом меры по поддержке владельцев бизнеса, увеличения экспорта и делая покупки от отечественных производителей для государственных закупок».

Организованная Министерством Продовольствия, Сельского Хозяйства и Легкой промышленности, выставка «Патриотическая покупка — отечественное производство - 2019» открылась 2 апреля в выставочном центре Мишээл Экспо.