В WhatsApp появилась новая функция, позволяющая отклонять приглашения в группы

CA-NEWS (CA) - В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволит пользователям отклонять приглашения в группы. Теперь в настройках можно будет выбрать, чьи приглашения получать: от всех или только тех, кто есть в записной книжке, передает 3 апреля Комменсантъ.

Пресс-служба WhatsApp уточнила, что благодаря новой функции пользователи получат больше контроля над групповыми чатами. Новые параметры конфиденциальности начнут действовать для некоторых пользователей с 3 апреля и будут доступны по всему миру в ближайшие недели.

Также есть возможность автоматически не принимать ничьи приглашения. В этом случае пользователь будет самостоятельно одобрять каждое из приглашений, и у него будет три дня на то, чтобы рассмотреть заявку.