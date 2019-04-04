На конференции в Ташкенте специалист-эколог перечислил результаты климатических изменений в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - На Центрально-Азиатской конференции в Ташкенте 4 апреля специалист-эколог Госучреждения центра реализации проектов "Доступ к зеленому финансированию, финансам на развитие сельской местности" при Минфине Таджикистана Соличон Мирзоев выступил с докладом о популярных технологиях в области изменения климата в Таджикистане, сообщает CA-News.



В ходе выступления он рассказал, что Таджикистан является горной, не имеющей выхода к морю страной в Центральной Азии.

"Площадь территории Таджикистана составляет 143 тыс. 100 км2. Около половины этой площади расположена на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря. Географически территория делится на пустыни и полупустыни в западной части и горные гряды Гиндукуша и Тянь-Шаня на востоке. Таджикистан имеет четыре агроэкологические зоны", - отметил специалист.

После он перечислил климатические изменения, которые наблюдаются в Таджикистане:

повышение температуры, весенние заморозки, обильные осадки, засуха, зимнее потепление, изменение режима осадков, таяние ледников, сильный ветер и т.д.

Результаты климатических изменений: потеря насаждений от весенних заморозков, потеря урожая от повышенной температуры, потеря урожая от нехватки воды, потеря урожая и частичная потеря посевов от болезней и вредителей, вызванные зимним потеплением, низкими температурами и высокой влажностью весной.