Из-за несоблюдения гигиены при родах ежегодно погибает более миллиона женщин и детей, - ВОЗ

CA-NEWS (CA) - 25% всех учреждений здравоохранения во всем мире, обслуживающих два млрд человек, не оснащены системой водоснабжения. А такая ситуация угрожает здоровью, а порой и жизни пациентов, говорится в новом исследовании ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и ЮНИСЕФ. Эксперты отмечают, что из-за несоблюдения гигиены при родах ежегодно погибает более миллиона женщин и детей. С инфекциями связано 26% случаев смерти новорожденных и 11% - матерей, сообщает русская служба новостей ООН.

В двух докладах ВОЗ и ЮНИСЕФ впервые рассматривается ситуация с водоснабжением и санитарией в учреждениях здравоохранения, и их выводы неутешительны: от 20 до 25% медучреждений не оснащены адекватной системой водоснабжения или гигиены и санитарии, включая отсутствие пригодных туалетов и умывальников. Во многих лечебно-профилактических учреждениях не имеется элементарных условий для соблюдения гигиены рук и безопасной сортировки и утилизации медицинских отходов.

"Представьте себе, что вы рожаете в медицинском центре, где нет безопасного водоснабжения, туалетов или устройств для мытья рук, или приводите туда больного ребенка. Такова повседневная реальность для миллионов людей", - сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, услуги водоснабжения, санитарии и гигиены в учреждениях здравоохранения — залог профилактики инфекций и борьбы с ними, а также качественного оказания помощи. Они имеют основополагающее значение для уважения достоинства и прав каждого человека, который обращается за медицинской помощью, а также самих медицинских работников.

В наименее развитых странах базовыми системами водоснабжения оснащена лишь половина (55%) медицинских учреждений. Согласно оценкам, каждый год 17 миллионов женщин в этих странах рожают в медицинских учреждениях, не имеющих надлежащих санитарно-гигиенических условий.

"Каждый ребенок должен появляться на свет в чистом помещении со стерильным оборудованием, а принять его должны надежные, вымытые водой с мылом руки", - сказала Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Авторы доклада «Практические шаги» подробно описывают восемь мер, которые могут принять правительства для улучшения ситуации. Эти меры и, как следствие, более качественные услуги водоснабжения, санитарии и гигиены позволят получить заметную отдачу от инвестиций в виде укрепления здоровья матерей и новорожденных, предупреждения устойчивости к противомикробным препаратам, прекращения вспышек болезней и повышения качества помощи.

«Я призываю всех людей поддержать действия по обеспечению услуг водоснабжения, санитарии и гигиены во всех учреждениях здравоохранения. От этого во многом зависит достижение Целей в области устойчивого развития», - заявил глава ООН Антониу Гутерриш.