ГУВД Ташкента опровергло своё же сообщение об уголовном преследовании попрошайки

CA-NEWS (UZ) - Главное управление внутренних дел города Ташкента опровергло своё же сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении 59-летней попрошайки.



Ранее местные издания, как Kun.uz, "Народное слово" и многие другие ресурсы, со ссылкой на пресс-службу ГУВД Ташкента сообщили о задержании 59-летней женщины, занимавшейся попрошайничеством в Юнусабадском районе. Сообщалось, что задержанной за попрошайничество грозит срок в 1 год.

«Информация, ранее опубликованная в Интернете о возбуждении уголовного дела по статье 127-1 Уголовного кодекса в отношении 59-летней Мухтабар Ю., не соответствует действительности. Руководствуясь принципами милосердия и гуманности, а также в виду возраста задержанной за попрошайничество женщины Следственным отделом при Юнусабадском УКД ОВД Ташкента принято решение об отказе в возбуждении в отношении нее уголовного дела», – говорится в сообщении пресс-службы ГУВД.

На сайте ГУВД Ташкента, первоначальный текст с сообщением об уголовном преследовании попрошайки был изменён и из сообщения удалена та часть, которая касалась этого происшествия.