Депутаты Казахстана просят правительство реконструировать и расширить трассу Алматы - Талгар - Евгеньевка

CA-NEWS (KZ) - Депутаты Казахстана В. Волков, Н. Кылышбаев и А. Мусаханов обратились с запросом премьер-министру Аскару Мамину, касательно перегруженности автомобильной дороги республиканского значения Алматы-Талгар-Евгеньевка, отреагировав на жалобы жителей и обращение Общественного совета Талгарского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Указанный участок дороги был построен еще в 60-х годах и сейчас не отвечает современным требованиям. За 50-летнюю историю эксплуатации трассы на дороге проводили только текущий ремонт. За эти годы увеличилась как численность населения, так и число автотранспортных средств. По состоянию на 1 января 2019 года по Талгарскому району зарегистрировано 73513 единиц автотранспортных средств, из них по населенным пунктам, расположенным вдоль дороги 29 085 единиц.

Вместе с тем вдоль автомобильной дороги расположены 7 населенных пунктов (г.Талгар, с. Кызыл Кайрат, Талдыбулак, Бирлик, Белбулак, Туздыбастау, Бесагаш), в которых проживает около 100 тысяч человек.

Ежедневный поток автотранспортных средств на этом участке дороги составляет около 25 тыс.единиц. Большой поток машин снижает уровень дорожной безопасности для учащихся 7-ми школ, которые расположены в населенных пунктах вдоль трассы и приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Только в 2018 году в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 44 человек.

В депзапросе сказано, что депутаты просят правительство РК взять на особый контроль данный вопрос и рассмотреть возможность включения реконструкции и расширения трассы от транспортной развязки села Бесагаш до города Талгара, со строительством семи надземных пешеходных переходов в населенных пунктах в Государственную программу инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2020-2024 годы.