В Бухаре сотрудников банка заставляют взыскивать долги по кредитам ночью

CA-NEWS (UZ) - Сотрудников филиала «Узпромстройбанка» в городе Бухаре последние три дня каждого месяца заставляют работать до 4-х часов утра. Сотрудники банка пожаловались, что до утра они звонят или ходят по домам клиентов, требуя погасить долги по кредитам, передает centralsian.org.



Один из сотрудников бухарского филиала «Узпромстройбанка», говоривший на анонимных условиях из-за опасений быть уволенным с работы, подтвердил информацию о том, что последние дни каждого месяца всех его коллег заставляют работать до утра.

– Мы ходим по домам клиентов, получивших кредиты в нашем банке, или звоним на их сотовые. Если клиент говорит, что не может погасить долги по кредитам или обещает оплатить долги в следующем месяце, то мы звоним тому, кто выступил его гарантом. В 2 или 3 часа ночи – без разницы. Иногда нам приходится ночью идти домой к должникам, будить их и требовать погасить долг. Одним словом, мы работаем как сотрудниками банка, так и коллекторами. Последние дни у нас нет покоя на работе и нет нормального сна, – сказал собеседник.

По словам другого сотрудника этого банка, руководство филиала Тукимачилик «Узпромстройбанка» в Бухаре последние дни каждого месяца заставляет более 35 своих сотрудников работать круглыми сутками. По его словам, архив телефонных разговоров может быть подтверждением того, что сотрудников бухарского филиала «Узпромстройбанка» последние три дня марта месяца заставляли работать до утра.

Связаться с руководством бухарского филиала «Узпромстройбанка» не удалось.