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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Энергетики заверяют: лимитированная подача электроэнергии в Таджикистане скоро прекратится

CA-NEWS (TJ) -  Энергохолдинг «Барки точик» заявляет, что в ближайшее время будет снят лимит на подачу электроэнергии. Когда это произойдет – не уточняется.

Нозирджон Ёдгори, пресс-секретарь «Барки точик» 2 апреля сообщил, что энергетики завершают ремонтно-профилактические работы. «Надеемся, что население простит нас за доставленные неудобства. Отключение электричества было связано с необходимостью ремонтных работ», - отметил официальный представитель энергохолдинга.

Повсеместные отключения электроэнергии в регионах Таджикистана начались в конце февраля. Сельское население стало получать электроэнергию всего по несколько часов в дневное время суток.

"А почему и ночью «свет» отключают? Неужели специалисты «Барки точик» ведут ремонтные работы и под покровом ночи?» Люди чаще задают нам такие вопросы”, - говорит таджикский журналист Саидэхсон Джалолиён. По его словам, обещания таджикских энергетиков «Скоро возобновим подачу электроэнергии» стали раздражать людей.

​Жителей Таджикистана возмутило и недавнее заявление энергохолдинга о том, что проблемы с обеспечением электроэнергии связаны с задолженностью населения перед энергохолдингом. "Потребители обеспечивались электроэнергией всю зиму, однако не проявили серьезную ответственность при ее оплате", - говорилось в распространенном 29 марта обращении «Барки точик». По словам руководства компании, задолженность населения за электроэнергию составляет почти к 1 млрд сомони (более $100 млн).

Фаридун Шоинбеков, первый замглавы Общества потребителей Таджикистана, считает, что отключение электроэнергии без предварительного предупреждения – не что иное, как нарушение прав жителей.

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