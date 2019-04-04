Как звучит монгольский язык для иностранцев

CA-NEWS (MNG) - Социальный сайт Quora решил выяснить, как иностранцы слышат монгольскую речь, сообщает khaldan.mn.

Поль Тернс, философ, изучает литературу Монголии, Центральной Азии, Северной Кореи и древней Греции:

“Мое первое впечатление об этом языке - в нем много змеиных звуков, т.е. “чр”, “шшшх”.

По мере того, как я стал ближе знакомиться с языком, я сталкивался со многими очень интересными структурными вещами, которые я нашел увлекательными (но это не звуки).

Еще считаю интересным, что один и тот же текст, произнесенный на монгольском, часто длиннее, чем на английском языке. (Вы заметите это при просмотре монгольских видео с английскими субтитрами. Я впервые узнал об этом, когда для речи на английском языке организаторы запланировали 25 минут, а для нее же на монгольском - уже 40 минут).

Монгольский часто описывается как “суровый и гортанный”, и я думаю, что в значительной степени это верно, но, возможно, не всегда. Интересно, что Youtube-канал School of Life опубликовал серию видеороликов, посвященных трудовой жизни специалистов в разных странах. Среди них было видео о монгольском архитекторе, и многие зрители отозвались об этом языке как о мягком. Интересные комментарии вы можете найти здесь:

Дагхан Коркмаз, свободно владеет турецким и английским языками, изучает французский язык:

“Когда я слышу монгольский, я слышу звуки «ч» и «к». «K» не является незнакомым звуком, но в ногайском мы используем «ш» вместо «ч». Однако в турецком языке «ч» очень заметен. Некоторые звуки, такие как «х» и «ж», похожи на звуки моего языка.

Мне удается иногда услышать некоторые похожие слова. Например, монголы говорят «Миний» - мой. Мы же говорим «Меним». В остальном монгольский звучит для меня совершенно чуждо. Как сказала Ирен, он звучит как-то похоже на уральские языки, причем не из-за его словарного запаса, а из-за произносимых звуков.

Я считаю, что язык является зеркалом нашего образа жизни. Монгольский может показаться суровым, но это потому, что традиционный образ жизни монгольских людей был суровым.

До тех пор, пока не прочитал ответ Бом-Богора, я не понимал, что этот язык звучит очень естественно. Но, на мой взгляд, это потому, что монгольский образ жизни требует единения с природой.

Димитрис Альмирантис, любит истории, о которых мир забыл:

“Монгольский звучит сурово и гортанно - возможно, именно этот язык я бы назвал воплощением гортанного.

Мне кажется, этот язык, способствующий вокализации и ясности звука, что заставляет меня считать его более спонтанным, чем, например, английский, отражает мой родной греческий язык. Я могу с легкостью произносить большинство согласных монгольского языка, больше, чем в большинстве других языков (немецкий является исключением).

Он может звучать как глубоко, так и высоко, в зависимости от голоса говорящего. Учитывая, что монгольские гласные, как правило, не “обрезаются”, голос говорящего приходит через это. В монгольском часто используются звуки «з» и «ч», и это придает ему необычное звучание; они редко встречаются в большинстве других языков.

Я не могу отделить монгольский язык от горлового пения. Мне кажется, очевидно его сходство с турецким.

Ирен Аветян, владеет английским языком:

“У меня не было возможности послушать монгольский, за исключением некоторых видеороликов YouTube.

Этот язык звучит как финно-угорский, он похожий на финский. Я ожидала больше турецких звуков с повторением У, но я была удивлена, не увидев абсолютно никакого сходства. Если бы я просто услышала этот язык, не зная, что это - монгольский, я бы отнесла его к западным языкам, к Евразии, ближе к Финляндии. Я бы сказала - неясный диалект западного финно-угорского.

Сагар Б.К., из залива Хамбхат:

“Для меня он звучит очень похоже на русский, и даже немного на французский и арабский. Я не слышу никакого сходства с другими восточно-азиатскими языками.

Сейчас я впервые услышал монгольский. Я слушал новостное видео о Монголии.

Замечу, что я говорю на языке Гуджарати (Индия), распространенном в 4100 км юго-восточнее Монголии.

Aсe Лундгрен, работает в Chipotle Mexican Grill:

“Исходя из того, что я только что услышала монгольский и никогда его не учила, могу сказать, что в нем очень много заднеязычных звуков, а также звукосочетаний «хача» и «цку», как будто вы стреляете в дартс своим ртом. Видимо, монголы не очень гостеприимны и дружелюбны в своих жилищах.

Бом Богор, любит зеленые травы, поэтому защищая их, кушает их врагов – овец и козлов:

“Монгольский не суровый, это очень уникальный язык, который не похож на восточно-азиатские или европейские языки, так что вполне может показаться незнакомым.

Монгольский для меня звучит как сочетание звуков природы. Я слышу свист ветра, шум деревьев и грохот падающих камней в скалах. Слово, означающее «дождливый» - «бороотой» - звучит как капля воды, гал (с монгольским Л) звучит как огонь. Я нахожу этот язык очень мелодичным.

Монгольские песни демонстрируют красоту языка, к сожалению, если вы захотите выучить монгольский язык, вам придется столкнуться с трудностями произношения.

Мой родной язык - турецкий, поэтому я могу лучше понять правила гармонии гласных, но меня продолжают сбивать с толку ү, y, o, ө (определенно не звучит как ö и ü), поэтому я больше изучаю произношение, а не грамматику. Л в монгольских звуках тоже отличается.

Я изучаю монгольский несколько месяцев, и самая большая проблема заключается в поиске языкового материала. Моим любимым источником был сайт Info Mongolia online e learning «Хичээл», но сейчас сайт не работает: (Очень жаль, потому что это был лучший источник, с доступными для понимания текстами для чтения, звуковые файлы помогали учить язык, давали ответы на самые разные вопросы, а не ограничивались списком ежедневных фраз. Я надеюсь, что сайт вернут.)

Когда я учусь, я хочу читать произведения монгольских авторов на их языке, на языке оригинала.