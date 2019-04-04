«Узбекнефтегаз» задолжал Китаю $16 миллионов

CA-NEWS (UZ) - Компания «Узбекнефтегаз» задолжала Государственной компании China Petroleum Technology & Development Corporation (CPTDC) более $16 млн. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на официальное письмо CPTDC.

Китайская компания утверждает, что «Узбекнефтегаз» задолжал им по семи контрактам в общей сумме $16 041 995.

«На наши многочисленные просьбы возвратить задолженность мы получали ответ, что задолженность не гасится из-за отсутствия необходимых валютных средств. Понимая, что это явная отписка и нежелание платить и так как это продолжается более 10 лет, мы были вынуждены обратиться к президенту Республики Узбекистан господину Мирзиёеву Шавкату Миромоновичу», – говорится в заявлении китайской госкомпании.

Как сообщается, на переговорах 20 декабря 2017 года «Узбекнефтегаз» пообещал выплатить долг CPTDC в размере 12 миллионов долларов США до 31 октября 2018 года. Остальная часть долга - 4 миллиона долларов должна была быть выплачена в 2019 году. Однако до настоящего времени «Узбекнефтегаз» выплатил китайской компании 100 тысяч долларов.

НХК «Узбекнефтегаз» еще не отреагировала на это сообщение, которое появилось в местных СМИ.