Президент Узбекистана объявил о пяти инициативах по интересам молодежи и женщин

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 3 апреля провел совещание по вопросам практической реализации пяти инициатив, вобравших в себя комплексные меры, которые направлены на создание дополнительных условий для воспитания и образования молодежи, повышение занятости женщин.

По сообщению пресс-службы главы государства, по первой инициативе разработан проект программы по широкому вовлечению молодежи в учреждения культуры и искусства. Им предусматривается привлечение в культуру и искусство 2 миллионов молодых людей от 14 до 30 лет в 2019-2020 годы.

Вторая инициатива направлена на привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом, увеличение мощностей спортивных сооружений. В рамках этой программы, предусмотрено построить в ближайшие два года в каждом районе малые спортивные залы с использованием легких конструкций и сендвич-панелей.

Касательно третьей инициативы разработан проект программы мер по эффективному использованию компьютерных технологий и интернета среди населения и молодежи. В нем предусмотрены организация в 2019-2020 годы учебных центров по цифровым технологиям с бесплатным обучением и обеспечение около 19 тысяч объектов социальной сферы высокоскоростным доступом в интернет.

Четвертая инициатива заключается в повышении духовности молодёжи и широкой пропаганде среди нее читательской культуры. В рамках этой инициативы предусматривается доставка в каждый регион по 1 миллиону экземпляров книг художественной, исторической, научно-познавательной литературы.

По пятой инициативе подготовлен проект программы по организации производства швейно-трикотажной продукции в регионах страны и повышению занятости женщин. Планируется создание в 2019-2020 годах в каждом районе швейно-трикотажных предприятий и обеспечение женщин работой.