В японском городе Камакура запретили есть на ходу во время прогулки по туристическим местам

CA-NEWS (CA) - Власти прибрежного города Камакура префектуры Канагава к югу от Токио призывают туристов воздержаться от употребления пищи на ходу на заполненных людьми улицах, передает NHK.



Ежегодно город Камакура посещают более 20 млн туристов.

Кампания за "уличный этикет" стартовала в понедельник в ответ на многочисленные жалобы от местных жителей по поводу неподобающего поведения туристов.

Владелец магазина японских сладостей с почти вековой историей сказал, что одной из составляющих посещения Камакура является дегустация местных блюд, поэтому, если бы нового закона не было, посетители могли бы насладиться их вкусом в непринужденной обстановке.