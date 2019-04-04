В японском городе Камакура запретили есть на ходу во время прогулки по туристическим местам
- Азия и мир, общество
- 16:35, 04 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - Власти прибрежного города Камакура префектуры Канагава к югу от Токио призывают туристов воздержаться от употребления пищи на ходу на заполненных людьми улицах, передает NHK.
Ежегодно город Камакура посещают более 20 млн туристов.
Кампания за "уличный этикет" стартовала в понедельник в ответ на многочисленные жалобы от местных жителей по поводу неподобающего поведения туристов.
Владелец магазина японских сладостей с почти вековой историей сказал, что одной из составляющих посещения Камакура является дегустация местных блюд, поэтому, если бы нового закона не было, посетители могли бы насладиться их вкусом в непринужденной обстановке.