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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВД России предложило обязать мигрантов оплачивать собственную депортацию

CA-NEWS (CA) -  Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило законопроект, согласно которому мигранты самостоятельно должны будут покрывать затраты на депортацию или свое административное выдворение с территории страны. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РБК.

Изменения, согласно документу, должны быть внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Его статьи, как полагают авторы законопроекта, необходимо дополнить пунктами​ о том, что «депортированный иностранный гражданин обязан возместить расходы, понесенные федеральным бюджетом в связи с исполнением решения о его депортации» или административном выдворении.

Сейчас подобная обязанность, как указывается в паспорте проекта, в российском законодательстве не закреплена. При этом в законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» указывается, что в случае, если иностранец или лицо без гражданства «в период своего предыдущего пребывания в России уклонились от уплаты налога или административного штрафа либо не возместили расходы, связанные с административным выдворением за пределы» страны, повторный въезд в Россию им не разрешен, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим предлагаемая мера, как считают в МВД, установит «последствия, если иностранный гражданин не возместил указанные расходы». Ее в ведомстве называют охранительной.

Остальных деталей о своей инициативе ведомство не приводит. Сколько средств государство затрачивает на депортацию мигрантов, МВД также не уточняет.

В случае, если документ будет одобрен, в силу он может вступить уже в июле, следует из паспорта проекта.

В прошлом году из России, по данным МВД, депортировали более 6 тыс. иностранцев.

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