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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе пройдет чемпионат Азии по фольклору

CA-NEWS (MNG) -  В Улан-Баторе 12-17 июня пройдет Азиатский чемпионат по фольклору - «Asia Folk 2019», организуемый Министерством образования, культуры, науки и спорта, передает khadlan.mn.

Мероприятие организуется в сотрудничестве с Всемирной ассоциацией фольклорных фестивалей, Европейской ассоциацией фольклорных фестивалей, Управлением по культуре и искусству и НПО ArtLar Culture.

На чемпионат приглашены более 300 фольклорных коллективов со всей Азии.

Концерты чемпионата будут транслироваться в прямом эфире на Всемирном интернет-телевидении «Eurofolk TV», а также на монгольском национальном канале «Монгольское национальное общественное телевидение - MNB».

Главная задача организаторов - обеспечение творческим коллективам возможность выступить, собрать их в конкурсную программу, определяющую лучших и популяризовать призеров путем показа их выступлений в телеэфире Монголии, Азии и Европы.

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