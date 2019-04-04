Норвегия выделила $1,1 млн для Трастового фонда ООН по Приаралью

CA-NEWS (UZ) - 1 апреля 2019 года правительство Норвегии и Офис Многопартнерского трастового фонда ООН в Нью-Йорке подписали Стандартное соглашение, подтверждающее взнос в размере 9,5 млн. Норвежских крон. (около $1,1 млн. ) в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане. Об этом сообщает представительство ООН в Узбекистане.



Высыхание Аральского моря, которое было четвертым по величине озером в мире до 1960-х годов, является одним из крупнейших человеческих экологических катастроф, выходящей за рамки национальных и региональных границ.

Созданный под эгидой ООН в конце 2018 года Трастовый фонд предоставляет единую площадку для осуществления сотрудничества на национальном и международном уровне для решения экологических и социально-экономических потребностей сообществ, проживающих в регионе Аральского моря, а также для ускорения совместных усилий по достижению глобальных Целей в области устойчивого развития.

На сегодняшний день Правительство Республики Узбекистан взяло на себя обязательство о внесении вклада в Трастовый фонд в размере 6,5млн. долл., из которых 2,0 млн. долл. уже переведены на счет Трастового фонда. Норвегия стала первым внешним донором, внесшим средства в Фонд.

В настоящее время правительство Узбекистана совместно с ООН ведет активную работу по повышению осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются общины, проживающие в регионе Аральского моря, и привлечению дополнительных финансовых и технических ресурсов в Трастовый фонд.