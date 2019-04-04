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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения по укреплению сотрудничества

CA-NEWS (UZ) -  В Термезе под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды состоялось 6-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В нем участвовали представители министерств и ведомств двух стран, сообщила 4 апреля пресс-служба МИД РУз.

На мероприятии правительственные делегации двух стран подвели итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе 5-го заседания Межправительственной комиссии.

Кроме того, обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, культурно-гуманитарной областях и в сферах сельского и водного хозяйства.

Подписано соответствующее соглашение по укреплению сотрудничества в этих направлениях.

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