Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения по укреплению сотрудничества

CA-NEWS (UZ) - В Термезе под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды состоялось 6-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В нем участвовали представители министерств и ведомств двух стран, сообщила 4 апреля пресс-служба МИД РУз.

На мероприятии правительственные делегации двух стран подвели итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе 5-го заседания Межправительственной комиссии.

Кроме того, обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, культурно-гуманитарной областях и в сферах сельского и водного хозяйства.

Подписано соответствующее соглашение по укреплению сотрудничества в этих направлениях.