Фото дня: 4 бывших премьер-министра Казахстана на одном фото

здание правительства Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Instagram и Twitter опубликовал фото с председателем КНБ Каримом Масимовым, послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым и руководителем администрации президента РК Бахытжаном Сагинтаевым.

Все 4-ро занимали пост премьер-министра Республики Казахстан:

С 12 октября 1999 - по 28 января 2002 - премьер-министр РК. - Касым-Жомарт Токаев

В 2002—2003 годах — Премьер-Министр Республики Казахстан. - Имангали Тасмагамбетов

Дважды Премьер-министр Республики Казахстан с 2007 по 2012, с 2014 по 2016 годы - Карим Масимов

Премьер-министр Республики Казахстан с 2016 по февраль 2019 - Бахытжан Сагинтаев.