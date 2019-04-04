В Казахстане принято решение о передаче аэропортов Атырау, Актобе и Павлодар в муниципальную собственность

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 4 апреля премьер-министр А. Мамин провел заседание Совета директоров Фонда «Самрук-Қазына, в ходе которого принято решение о передаче в муниципальную собственность акиматов соответствующих областных центров — АО «Международный аэропорт Атырау», АО «Международный аэропорт Актобе» и АО «Аэропорт Павлодар». Решение принято с учетом необходимости обеспечения транспортной доступности и мобильности населения, а также социальной значимости аэропортов для развития регионов, информирует официальный сайт премьер-министра.

В ходе заседания обсуждены вопросы реализации и корректировки комплексного плана приватизации на 2016–2020 годы. Заслушан отчет по вопросам политики управления рисками Фонда и утверждены меры по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля. Кроме того, подведены итоги благотворительной работы Фонда, а также решены ряд процедурных вопросов.

Отмечено, что доходы от основной деятельности Группы компаний Фонда увеличились в 2018 году на 35%. Объем чистой прибыли вырос в 2 раза по сравнению с показателями 2017 года. Положительные производственные финансовые результаты позволили Фонду продолжить и расширить реализацию социальных программ в области здравоохранения, здорового образа жизни, медицины, образования и благотворительности.

В рамках заседания рассмотрен Годовой отчет об исполнении благотворительной программы Фонда за 2018 год. Оператором, осуществляющим благотворительность от лица Фонда, является Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust», который в 2018 году поддержал 32 благотворительных проекта на сумму более 5,5 млрд тг с охватом более 250 000 человек. Направления охватывают следующие категории: помощь людям, сообществам в социальном и медицинском секторах, развитие медиа, культурного сообщества, человеческого потенциала, укрепление трудовых отношений и инвестиции в устойчивое развитие общества, а также реализация региональной программы социальных инвестиций в регионах присутствия группы Фонда.