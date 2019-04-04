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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана Токаев встретился с председателем Федерального Собрания РФ Матвиенко

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 апреля в рамках официального визита в Россию посетил Совет Федерации Федерального Собрания РФ, где встретился с Председателем Валентиной Матвиенко и оставил запись в Книге почетных гостей, передает Акорда.

- 29 мая в Нур-Султане состоится юбилейный саммит Евразийского экономического союза. В качестве Президента Республики Казахстан я буду максимально содействовать развитию евразийской интеграции. Я полагаю, что парламенты наших государств могут сыграть очень важную роль в этих процессах, - отметил президент Казахстана во время встречи с Матвиенко.

В свою очередь, Председатель Совета Федерации отметила важность укрепления межпарламентских отношений и выразила уверенность в том, что состоявшийся визит Главы государства придаст новый позитивный импульс казахстанско-российскому стратегическому партнерству.

Валентина Матвиенко также проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированном на апрель текущего года очередном заседании Совета МПА СНГ, на которое приглашена Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева.

В завершение встречи собеседники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества.

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