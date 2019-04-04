Генсек ООН: боевики, возвращающиеся из зон конфликта, - это общая проблема

CA-NEWS (CA) - Голанские высоты – это сирийская территория, а ближневосточный конфликт должен быть урегулирован на основе решения о двух государствах со столицей в Иерусалиме. Эту позицию ООН подтвердил в среду Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, выступая в Каире после встречи с главой МИД Египта. Он также призвал международное сообщество вместе решать проблемы, связанные с возвращением боевиков из зон конфликта, говорится на официальном сайте ООН.



В ходе пресс-конференции в Каире, Генеральный секретарь высоко оценил сотрудничество ООН с Египтом и дипломатические усилия этой страны по урегулированию кризисных ситуаций в регионе. «Египет – основной партнер ООН в вопросах мира и безопасности в регионе», - подчеркнул Гутерриш.

В частности, это касается ситуации в Ливии, которая, как сказал Генсек, находилась в центре внимания во время его встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шухри. «У нас очень четкая цель, - отметил глава ООН. – Мы стремимся избежать в Ливии столкновений и создать условия для стабилизации ситуации, чтобы добиться объединения институтов власти – Ливийского национального парламента, Президентского совета, правительства и Национального совета безопасности».

Генеральный секретарь выразил надежду, что состоявшаяся недавно при посредничестве ООН встреча главы Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и командующего вооруженными силами генерала Халифа Хафтара позволит приблизиться к осуществлению этой задачи.

Генсек ООН и глава МИД Египта также обсудили палестино-израильских конфликт. Выступая на пресс-конференции, Гутерриш выразил благодарность официальному Каиру за дипломатические усилия, которые позволили избежать «трагической эскалации напряженности» в Газе. Речь идет о годовщине «Марша возвращения», которую палестинцы отметили акциями протеста.

«Твердая приверженность Египта [процессу мирного урегулирования] позволила избежать эскалации и создать условия для оказания более эффективной помощи, его действия являются важной частью усилий по объединению палестинцев», - подчеркнул Генеральный секретарь ООН. «Я думаю, мы полностью согласны в том, что мирное урегулирование конфликта должно основываться на решении о двух государствах со столицей в Иерусалиме, - заявил глава ООН. – Нам совершенно ясно, что другого плана не существует, и мы должны сделать все возможное, чтобы однажды у нас появилась возможность претворить в жизнь резолюции, одобренные органами ООН».

Генеральный секретарь и министр иностранных дел Египта обсудили также вопросы борьбы с терроризмом. Рассказывая об этой части их беседы, Антониу Гутерриш напомнил о проблеме боевиков, которые покидают зону конфликта. Он призвал международное сообщество сообща искать решение этого вопроса. «Нечестно, что страны, которые, я бы сказал, находятся на передовой, в одиночку несут всю нагрузку и решают вопросы, связанные с негативными последствиями [возвращения боевиков] », - подчеркнул глава ООН.

Сегодня же Антониу Гутерриш вылетел в Ливию, которая станет очередной остановкой его ближневосточного турне. Напомним, оно началось в минувшие выходные в Тунисе.