Мадуро объявил тревогу в армии из-за возможного покушения

CA-NEWS (CA) - В войсковых подразделениях Венесуэлы объявлена тревога, так как президент страны Николас Мадуро опасается, что на него готовится покушение. Такое заявление господин Мадуро сделал в эфире телеканала Venezolana de Televisin, сообщает "Ъ".



«Я знаю об их преступных планах, тех, кто сегодня руководит оппозицией, о планах моего убийства»,— сказал господин Мадуро.

Он также сообщил, что максимально активизирована разведывательная и контрразведывательная деятельность. Кроме того, президент призвал отряды народного ополчения присоединиться к вооруженным проправительственным группировкам, которые называются «колективос». Это, по мнению президента, поможет сохранить мир в населенных пунктах.

Напомним, в конце января политическая ситуация в стране обострилась, тогда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.