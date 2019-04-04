Президентские выборы в Абхазии состоятся 21 июля 2019 года

CA-NEWS (CA) - Парламент (Народное собрание) Абхазии назначил выборы президента республики на 21 июля 2019 года, сообщает ТАСС.

В ходе голосования на заседании парламента эту дату поддержали 20 из 32 депутатов, 11 выступили против, один воздержался.

Согласно законодательству Абхазии, выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до выборов. Одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков подряд.

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба был избран в августе 2014 года. С ним в ноябре прошлого года в Сочи встречался президент России Владимир Путин. В ходе переговоров стороны обсуждали текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества.