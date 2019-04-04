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  4 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата проходит в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 3-4 апреля проходит одно из крупнейших мероприятий Центральной Азии в сфере охраны окружающей среды - Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата.

В ходе мероприятия будет продолжено обсуждение мер по борьбе с последствиями изменения климата и привлечение внимание участников к приоритетам региона.

ЦАКИК-2019 собрала 400 представителей правительственных учреждений, научного сообщества, молодежи, международных и региональных партнеров, многосторонних банков развития и организаций гражданского общества, которые работают в области изменения климата.

«Центральная Азия рассматривается как один из регионов наиболее уязвимых как к текущим воздействиям, связанным с усилением климатической изменчивости, так и долгосрочному влиянию глобального изменения климата. По данным климатического мониторинга в последнее десятилетие происходит все больше и больше негативных явлений, связанных с климатическими изменениями, которые приводят к усилению дефицита водных ресурсов, учащению случаев засухи, селей, волн тепла, пыльных бурь и других опасных явлений», - подчеркнул Бахриддин Нишонов, первый заместитель директора Узгидромета, в ходе своего выступления.

«Мы надеемся, что по результатам данной конференции будут определены конкретные задачи и направления сотрудничества для продвижения новых программ по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. ЦАКИК предоставляет благоприятные условия для создания новых партнерств по масштабированию и репликации успешных и апробации новых, доказавших свою климатическую направленность технологий и практик. Мы также надеемся, что будут разработаны эффективные и масштабные меры, которые будут отражать все необходимые нужды каждой страны и всего региона», - отметил исполнительный директор РЭЦЦА Искандар Абдуллаев.

По результатам обсуждений будет подготовлен итоговый документ в формате Призыва к действиям, содержащий рекомендации по климатической политике для региона.

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