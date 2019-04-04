Посольство Туркменистана в Анкаре будет собирать сведения об обучающихся там студентах

CA-NEWS (TM) - На встрече со студентами из Туркменистана в посольстве страны в Анкаре, которая проходила накануне празднования Новруза, вместо праздничного мероприятия консул Туркменистана Мырат Акмаммедов и сотрудник посольства по имени Гуванч призвали приглашенных наблюдать за поведением студентов из Туркменистана, особенно за теми, кто приехал учиться за свой счет, передает 4 апреля Хроника Туркменистана.

Перед потенциальными информаторами поставили задачу собирать сведения о соотечественниках, чем они занимаются в свободное время, какие вопросы обсуждают с друзьями, интересуются ли политикой, какие сайты посещают в интернете, состоят ли в каких-либо группах в соцсетях. Особое внимание было приказано обращать на тех, кто негативно высказывается «против процветания Туркменистана и против политики уважаемого президента».

В качестве стимула информаторам пообещали денежные вознаграждения в размере $100, а также почетные грамоты от Министерства образования Туркменистана. Также, он пообещал надбавку к стипендии в размере $80-100, тем, кто сможет привлечь к работе и других людей.

Многие обучающиеся в Турции молодые люди считают, что через подобных осведомителей в начале 2018 года было выявлено сообщество туркменских студентов, которым руководил Омрузак Омаркулиев.

14 февраля 2018 года, в результате совместной операции МНБ Туркменистана и туркменских дипломатов, Омуралиева пригласили на родину для участия в парламентских выборах в качестве наблюдателя. Однако в марте, без объяснения причин, его не выпустили из Туркменистана, а позднее приговорил к 20 годам лишения свободы.

По количеству студентов обучающихся в Турции Туркменистан занимает третье место после Азербайджана и Сирии. По данным Службы миграции Турции, в 2016-2017 учебном году там обучалось 10.642 гражданина Туркменистана.