В Ташкенте гонки водителей-мажоров привели к смерти пенсионерки

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте гонки водителей-мажоров привели к смерти пенсионерки.

Как сообщила пресс-служба ГУВД города Ташкента, ДТП произошло 29 марта примерно в 6:20 в Шайхантахурском районе столицы. Причиной аварии стало превышение скорости водителями нескольких автомобилей.

Как позже пояснили участники ДТП, 28 марта до поздней ночи они развлекались в одном из увеселительных заведений.

«Сейчас уже никто и не вспомнит, из-за чего между ними возникла ссора. Один из них на своем автомобиле попытался скрыться от разозлившихся приятелей, остальные – погнались за ним. На перекрестке улиц Самарканд-Дарвоза и Алишера Навои, напротив рынка «Чорсу», водитель одной из машин значительно превысил скорость, в итоге потерял управление и совершил столкновение с микроавтобусом марки "Газель"», – говорится в сообщении пресс-службы.

В результате ДТП несколько человек получили травмы различной степени тяжести, а 62-летняя женщина погибла на месте.