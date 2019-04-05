22 гражданина Монголии пропали без вести в Южной Корее

CA-NEWS (MNG) - По сообщению Посольства Монголии, в Республике Корея 22 монгольских гражданина пропали без вести и на основании заявлений, поданных их семьями, они объявлены в розыск, передает сегодня 5 апреля Asia Russia Daily.

Большинство пропавших без вести граждан прибыли в Южную Корею по линии трудоустройства, а некоторые из них проживали в стране нелегально. Среди них есть и такие граждане, связь с которыми была прервана в течение последних 10 лет.

По ежегодным квотам по трудоустройству государство направляет большое количество рабочей силы для работы в различных южнокорейских предприятиях.