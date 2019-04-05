В Душанбе состоятся таджикско-кыргызские переговоры по границе

CA-NEWS (TJ) - В пятницу, 5 апреля, в Душанбе состоятся таджикско-кыргызские переговоры по границе.

В Главном управлении погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщили, что на очередном заседании межправкомиссии по делимитации и демаркации границы стороны обсудят вопросы, связанные со спорными участками между Ворухом джамоата Ходжа Аъло Исфары и Ак-Сай Баткенской области КР.

Сообщается, что кыргызскую делегацию возглавит вице-премьер КР Жениш Разаков.

Напомним, 13-14 марта этого года между жителями приграничных сел двух стран произошел конфликт в местности Кожогар. Причиной конфликта стала работа по строительству объездной дороги Ак-Сай - Тамдык Баткенского района. Сообщалось о двух погибших гражданах Таджикистана, свыше 20 раненых, среди которых трое граждан Кыргызстана. Во время инцидента таджикистанцы перекрыли дорогу Ош-Баткен-Исфана, а кыргызстанцы закрыли проезд по трассе Исфара-Ворух.

18 марта официальные делегации по итогам 5-дневных переговоров подписали протокол, согласно которому перекрытые дороги были открыты. В соответствии с подписанным протоколом, Кыргызстан продолжит строительство автодороги Ак-Сай – Тамдык в объезд анклава Таджикистана. Таджикистан продолжит строительство дороги Исфара – Сомониен – Ворух, которая пойдет в объезд кыргызских сел.

В настоящее время приграничную зону с двух сторон контролируют милицейские патрули, которые отвечают за безопасность населения.

Исфаринско-Баткенский участок границы двух государств многие годы остается зоной периодических столкновений местного населения и пограничников. Многие участки остаются спорной территорией, где не произведена делимитация и демаркация границы.

По официальным данным, протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы 504 км.