Младшая дочь президента Узбекистана приняла участие в открытии детского центра в Нукусе

Шахноза Мирзияева (в центре), Нукус, 2019, 4 апреля

CA-NEWS (UZ) - Церемония открытия первого специализированного дошкольного образовательного учреждения в Узбекистане состоялась в Нукусе 4 апреля.

Как сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования, на церемонии присутствовали глава министерства Агриппина Шин, заместитель министра Шахнозахон Мирзиёева (дочь президента Узбекистана), другие официальные лица и представители общественности.

В данном учреждении будут воспитываться дети с различными физическими недостатками, где им помогут вовлечься в социально-культурную среду и обеспечат их возможностями дошкольного воспитания и оздоровительной реабилитацией.

Как сообщается, строительство и оснащение реабилитационного центра в Нукусе полностью осуществлено благодаря помощи иностранных и отечественных инвесторов.

В двухэтажном здании центра, площадью 3 447 кв. метром, кроме классов, есть плавательный бассейн, 2 физиотерапевтических зала, 2 массажных кабинета, сенсорная комната, комнаты для развития мелкой моторики, социально-адаптационные классы, кабинеты музыкальной и художественной терапии, кабинеты ортопеда, психолога, педиатра, диетолога, логопеда, реабилитолога, психоневролога, методиста и кабинет дежурного врача.

Младшая дочь Шавката Мирзиёева, Шахноза Шавкатовна Мирзиёева является заместителем начальника Управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений. Она была назначена на эту должность в январе прошлого года.

Имеются сведения, что муж Шахнозы, младший зять Мирзиёева Отабек Умаров, является "телохранителем своего тестя".