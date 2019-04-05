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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр информации Казахстана объяснил, почему В.Путин не встречал президента РК в аэропорту Москвы

CA-NEWS (KZ) -  Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в программе «Открытый диалог» на телеканале "Хабар" объяснил почему 3 апреля президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Москвы не встречал президент России Владимир Путин или премьер-министр Дмитрий Медведев.

Во время визита Токаева в Москву в социальных сетях начались дискуссии почему президента Казахстана в аэропорту встречал глава департамента госпротокола российского МИДа. Многим пользователем соцсетей такой уровень показался недостаточным и многие задавались вопросом почему Токаева не встречал лично Путин.

После широкой дискуссии на просторах интернета министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев объяснил что:

«В данном конкретном случае поводов для широких дискуссий нет. Весь шум начался после того, как в некоторых сообщениях СМИ журналисты забыли упомянуть, что среди встречающих был вице-министр иностранных дел России Александр Панкин. И здесь надо прояснить один важный нюанс. В дипломатии визиты по уровню делятся на государственный, официальный, рабочий и неофициальный. И у каждого свои протокольные особенности и правила, от которых не принято отступать.

Вчера состоялся официальный визит, в ходе которого принято встречать в аэропорту на уровне послов или глав протокольных служб. Точно так же делаем и мы, кстати. Но даже при этом российская сторона направила заместителя министра МИД, что свидетельствует о высоком почтении к гостю.

Главы государств и правительств встречают президентов других стран только во время государственных визитов, - прокомментировал Абаев.

Напомним, 3 апреля президент Казахстана прибыл с первым официальным визитом в Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным и Светланой Матвиенко.

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