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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Соцсети возмутило видео, как в Ташкенте 7-летнего мальчика насильно отбирают у отца

CA-NEWS (UZ) -  Видео возмутило пользователей соцсетей. На нем сотрудники Бюро принудительного исполнения насильно отбирают 7-летнего Мухаммада у отца, чтобы отдать его биологической матери. Мальчик долгое время не видел мать, так как она уехала в США, оставив его жить с отцом.

На видео видно, как ребенок сильно плачет, не желая расставаться с отцом.

Как стало известно со слов источников, запечатленный на видео случай произошел 1 апреля в Юнусабадском районе города Ташкента.

Женщина, оставившая своего ребенка мужу и на три года уехавшая в США, а после успевшая развестись с ним, вернувшись в Узбекистан через суд смогла добиться, чтобы муж отдал ей ребенка.

В январе этого года Мирзо-Улугбекский районный суд города Ташкента решил дело в ее пользу, обязав отца передать ребенка матери. В марте месяце Ташкентский городской суд оставил в силе решение первой инстанции.

1 апреля сотрудники Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана исполнили решение суда.

32-летний Махмуд Маткаримов, отец запечатленного на видео 7-летнего Мухаммада говорит, что недоволен тем, что суд и психологи вынесли решение в пользу его бывшей жены, полностью не изучив отношений между отцом и сыном, а также не приняв во внимание эмоциональное состояние и мнение ребенка.

По словам отца ребенок получил психологическую травму.

Психолог отдела социально-правовой защиты детей при Главном управлении народного образования города Ташкента, говорит, что провела с 7-летним ребенком беседу до и после его передачи матери.

По словам психолога, в настоящее время мальчик чувствует себя хорошо рядом с матерью.

Согласно принятому в 1998 году Семейному кодексу Узбекистана, место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей.

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