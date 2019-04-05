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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане предложили наказывать тех, кто пользуется услугами проституток

CA-NEWS (UZ) -  На портале общественных обсуждений - «Менинг фикрим» («Мое мнение») появилось предложение по поводу борьбы с проституцией.

«На мой взгляд, для снижения проституции недостаточно наказывать проституток или тех, кто создает условия для проституции и подобных правонарушений в обществе. Необходимо, чтобы административные меры и уголовные наказания могли быть наложены на мужчин, пользующихся услугами проституток», - написал автор петиции.

Исходя из вышеизложенного, автор предлагает внести в закон поправки и ввести наказание в виде штрафа, а за повторное нарушение наказывать арестом на 15 суток. При этом если клиент нарушает законодательство в третий раз, то его необходимо отправить за ре­шет­ку сро­ком на один год, считает автор петиции.

«Использование этих мер поможет ликвидировать преступность и различные негативные явления в этой сфере», - написал автор петиции.

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