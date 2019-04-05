На юго-востоке Туркменистана от наводнения и сели пострадало около 700 жилых домов

CA-NEWS (TM) - На юго-востоке Туркменистана в Тагтабазаре от наводнения пострадало около 700 жилых домов. В самом райцентре более 300 домов, из них около 70 полностью разрушены, сообщает Азатлык.

Наводнение нанесло ущерб и жителям дайханских объединений Марчак, Яшлык и Байрач.

По словам корреспондента Азатлык, вода отошла только к понедельнику 1 апреля, но грязь по колено. Местные власти ничего не предпринимают, ждут пока всё высохнет само, говорится в статье.

В Тагтабазарском этрапе Марыйского велаята сход сели произошел в ночь на пятницу 29 марта. Стихийному бедствию предшествовали ливневые дожди.

Как сообщили местные жители, вода пришла из реки Мургаб 29 марта около 11 часов ночью по-местному времени. Люди из микрорайона спешно начали покидать дома и взобрались на возвышенную часть городка. Люди всю ночь провели на улице. Жилой район до полудня субботы 30 марта был оцеплен военными и полицией. Только около 12:30 дня людям разрешили вернуться в микрорайон.

Тагтабазарский этрап расположен на границе с Афганистаном, на территории которого от наводнения пострадали несколько крупных провинций, в том числе граничащие с Туркменистаном. Наводнение причинило значительный ущерб Ирану, затопив значительную территорию густонаселенных провинций. Сообщается о десятках погибших.

Стихийное бедствие на территории Туркменистана произошло в ночь с 18 на 19 марта.

Утром 19 марта город Берекет и около десятка сёл в Балканской области Туркменистана пострадали от селя, обрушившегося на населённые пункты. От ливней пострадал город Сердар.

Водой и грязью затопило жилые дома, госучреждения, инфраструктуру городов. По меньшей мере сотням семей, вынужденных покинуть свои жилища, местные власти отказали в помощи.

В настоящее время, в частности, в Этрекском этрапе Балканского велаята, жители некоторых населенных пунктов около недели остаются в изоляции от внешнего мира.

В результате наводнений были повреждены железнодорожные пути и большие участки автодорог.

Повреждения дорожного полотна становятся причиной серёзных ДТП. В ночь на 1 апреля на автодороге Ашхабад-Туркменбаши, повреждённой от наводнения, в результате ДТП погибло четыре человека и ещё около 10 человек получили увечья.

31 марта вечером с гор Балканского велаята сошли селевые потоки и смыли часть 570 километровой автодороги Ашхабат-Туркменбаши в промежутке между 392-м и 405-м километрами по направлению от туркменской столицы, полностью разрушив с восточной стороны 13-километровый отрезок дороги.