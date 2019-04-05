Сенат Казахстана направил в мажилис поправки в республиканский бюджет

CA-NEWS (KZ) - На заседании Сената Парламента Казахстана 5 апреля были рассмотрены поправки в Закон «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы». После чего депутаты сената вернули со своими поправками в мажилис данный законопроект, сообщила пресс-служба сената.

Как отмечается в сообщении, документ разработан на основе уточненных макроэкономических показателей на 2019 - 2023 годы и направлен на реализацию поручений первого президента РК, озвученных на XVIII съезде партии "Нур Отан", ежегодных посланий главы государства, указа президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", поручения президента о переносе срока повышения заработной платы на 30% низкооплачиваемых работников бюджетной сферы и низовых категорий государственных служащих исполнительных органов с 1 июля на 1 июня текущего года.

Сообщается, что номинальный ВВП в 2019 году оценивается в объеме 64 335 млрд тенге, что на 323,5 млрд тенге выше относительно одобренного в ноябре 2018 года показателя. ВВП на душу населения составит $9409,2. Реальный рост ВВП сохранен на уровне 3,8%.

Национальным банком сохранен целевой коридор годовой инфляции в ранее запланированных пределах 4-6%.

По информации пресс-службы, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2019 год определен в сумме 6986,3 млрд тенге, с увеличением на 200,4 млрд тенге. Поступления трансфертов на 2019 год предусматриваются в общей сумме 3466,1 млрд тенге с увеличением на 621 млрд тенге.

Расходы республиканского бюджета на 2019 год предусматриваются в сумме 11 895,1 млрд тенге с увеличением от скорректированного бюджета на 1 168,0 млрд тенге.

С учетом указанного увеличения, а также перераспределения средств расходы республиканского бюджета направлены на реализацию:

- новых социальных мер «Әлеуметтік қамқорлық» в сумме 444,3 млрд тенге;

- Указа Президента Республики Казахстан «О некоторых мерах по повышению конкурентоспособности» для создания фонда прямых инвестиций в сумме 370,0 млрд тенге;

- мероприятий в рамках «Года молодежи» в сумме 24,6 млрд тенге;

- мер по развитию региональной инфраструктуры;

- ранее принятых обязательств страны. Дефицит республиканского бюджета на 2019 год увеличен на 347,6 млрд тенге и составил 1 326,6 млрд тенге, или 2,1 % к ВВП.

В ходе обсуждения законопроекта выступившая с содокладом председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина обратила внимание на ряд проблемных вопросов. "Для реализации новых социальных инициатив в очередной раз вынуждены прибегнуть к использованию средств Национального фонда, увеличив гарантированный трансферт. Соответственно возникает вполне закономерный вопрос: каким образом в последующие годы планируется финансирование социальной сферы как сферы, требующей расходов республиканского бюджета на постоянной основе. Источники финансирования этих затрат в будущем на сегодня еще четко не определены", - сказала она.

Председатель Сената Д. Назарбаева поддержала выступление О. Перпечиной, подчеркнув острую актуальность вопросов, связанных с источниками финансирования социальных расходов и нескоординированностью госпрограмм, ориентированных на развитие села. «Думаю Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий совместно с Правительством и профильным министерством проработают этот вопрос и мы потом заслушаем на заседании Сената», - сказала Глава верхней палаты Парламента.

Завершая содоклад, депутат подчеркнула, что на проведенном 20 марта текущего года совместном заседании палат парламента приняты важные решения, и президентом РК дан ряд поручений, требующих корректировки республиканского бюджета. Для их реализации потребуется 38,8 млрд тенге, которые предлагается предусмотреть за счет дефицита республиканского бюджета с увеличением его номинального значения и сохранением размера относительно ВВП на уровне 2,1%.