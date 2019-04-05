Премьер-министр Монголии назначен главой Объединенной федерации монгольских солдат

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголиии Ухнаагийн Хурэлсух назначен главой Объединенной федерации монгольских солдат на первом конгрессе организации, к которой присоединились 27 других неправительственных военных организаций, сообщает khadlan.mn.

«Объединенная федерация монгольских солдат» насчитывает более 1000 членов и организована как политическая партия.

Эта НПО направлена на укрепление патриотизма, национальной гордости, независимости Монголии, морального иммунитета и национального благосостояния.