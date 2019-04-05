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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минэнерго Казахстана призывает людей не делать поспешных выводов по строительству АЭС

CA-NEWS (KZ) -  В связи с предложением руководства Российской Федерации по строительству атомной электростанции на территории Казахстана министерство энергетики страны выпустило пресс-релиз с объяснениями и призывает всех воздержаться от скоропостижных выводов и мнений.

Согласно проведенной оценке в прогнозном балансе электрической мощности страны к 2030 году ожидается дефицит базовой мощности на юге Казахстана до 2,7 ГВт.

Кроме того, потенциальными инвесторами рассматриваются варианты строительства маневренной газовой генерации в южных регионах страны, а также контррегуляторов Шульбинской ГЭС на реке Иртыш и Капшагайской ГЭС на реке Или, даны предложения по строительству новой парогазовой электростанции мощностью порядка 450 МВт на площадке Шымкентской ТЭЦ.

Только после тщательного изучения возможностей и потенциала всех предлагаемых проектов будут определены наиболее оптимальные и приемлемые для Казахстана технологии для производства электрической энергии.

Но в случае выбора АЭС для покрытия дефицита мощностей, в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан решение по строительству АЭС будет приниматься Правительством РК после проведения общественных слушаний и согласования с местными исполнительными органами, на территории которых может быть запланировано строительство АЭС, а также с учетом потребностей в них для решения хозяйственных задач страны, наличия необходимых условий и отсутствия угрозы безопасности.

На сегодня никаких оснований для беспокойства нет, заключили в пресс-службе.

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