В Монголии парламент начал свою весеннюю сессию

CA-NEWS (MNG) - Сегодня, 5 апреля в Монголии состоялось открытие Весенней сессии ВГХ (парламента) с участием 62.7% депутатов, сообщает Монцамэ.

Открывая заседание, председатель парламента Гомбожавын Занданштар сообщил, что в день заседаний, начиная с 5 апреля, депутаты должны регистрироваться и вводить биометрические данные, которые позволят точнее учитывать их голоса и присутствие.

Спикер подчеркнул, что регистрация по отпечаткам пальцев направлена на повышение эффективности законодательного процесса парламента и исключение возможности проголосовать за других при вынесении решений по рассматриваемым вопросам на заседаниях.