Узбекистан станет страной-партнером Международного туристского форума «Большой Урал-2019»

CA-NEWS (UZ) - В Свердловской области началась подготовка к проведению VII Международного туристского форума «Большой Урал-2019». Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 25-26 апреля. Страной-партнером станет Узбекистан.

Как сообщает инфопортал Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев по итогам встречи с Генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым дал поручение Центру развития туризма Свердловской области проработать вопросы сотрудничества в сфере туризма.

Как отметила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, у Свердловской области и Узбекистана – большой потенциал сотрудничества, в том числе благодаря наличию прямого авиасообщения и безвизовому режиму. Туристические возможности страны – партнера будут широко представлены на площадках «Большого Урала», а в состав делегации войдут также туркомпании, заинтересованные в реализации и продвижении уральского турпродукта.

Узбекистан станет не единственным иностранным участником форума: так, например, уже подтвердила свое участие делегация Азербайджана во главе с председателем государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.

Участвовать в форуме уже приглашены представители федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти, зарубежных дипломатических представительств, информационно-туристских центров, ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере туризма и гостеприимства, представители общественных организаций, туроператоры, заинтересованные в формировании и реализации турпродукта региона.

Ежегодно форум посещают профессиональные участники из многих регионов России и десятков стран.