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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Давайте превратим Facebook в Peacebook, - глава МИД Монголии

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии начался форум «Давайте превратим Facebook в Peacebook», инициированный главой МИД Дамдины Цогтбаатаром, сообщает khadlan.mn.

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В начале форума глава МИД призвал молодежь мира, использовать Facebook, чтобы укрепить взаимопонимание и препятствовать делению по полу и религии.

В форуме также принимает участие Джордж Чен, руководитель отдела Facebook, ответственный за деятельность компании в Гонконге, Тайване и Монголии.

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