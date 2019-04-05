Давайте превратим Facebook в Peacebook, - глава МИД Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Монголии начался форум «Давайте превратим Facebook в Peacebook», инициированный главой МИД Дамдины Цогтбаатаром, сообщает khadlan.mn.

В начале форума глава МИД призвал молодежь мира, использовать Facebook, чтобы укрепить взаимопонимание и препятствовать делению по полу и религии.

В форуме также принимает участие Джордж Чен, руководитель отдела Facebook, ответственный за деятельность компании в Гонконге, Тайване и Монголии.