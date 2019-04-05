Президент Туркменистана объявил выговор с последним предупреждением главе МВД из-за частных таксистов

CA-NEWS (TM) - 4 апреля на заседании совета безопасности по итогам трех месяцев текущего года, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил очередной строгий выговор с последним предупреждением министру внутренних дел Исгендеру Муликову, сообщает Хроника Туркменистана.

Поводом для недовольства работой Муликова послужило то, что президент обнаружил на дорогах много частных извозчиков без соответствующих лицензий.

«Не имея права на занятия подобной деятельностью, они грубо нарушают правила дорожного движения, что приводит к транспортным происшествиям и аварийным ситуациям», – цитирует Бердымухамедова издание со ссылкой на госинформагентство ТДХ.

Ранее радио Азаттык сообщило о крупной автоаварии 31 марта на трассе Ашхабад-Туркменбаши, в результате которого погибло четыре человека и еще около десяти получили ранения. Авария произошла из-за того, что сели и наводнения в Балканском велаяте (области) размыли часть дороги.

Отмечается, что глава МВД Туркменистана И. Муликов регулярно получает выговоры, в том числе и с «последним предупреждением». В 2018 году Муликов получил два «последних предупреждения». Годом ранее министр также получил несколько взысканий, в том числе с «последним предупреждением».