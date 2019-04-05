В Венесуэле взорвался нефтепровод (видео)

CA-NEWS (CA) - В Венесуэле взорвался нефтепровод, передает РИА Новости. Взрыв произошел на нефтепроводе в штате Ансоатеги в Венесуэле, сообщил начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве.

"Информируем сообщество о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леона в окрестностях Урики, штат Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Малаве опубликовал видео, на котором виден высокий столб огня и черного дыма.