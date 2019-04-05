МВД Казахстана приглашает граждан в мобильные "Приемные на дороге"

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 5 и 6 апреля по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева для обеспечения обратной связи с населением, во всех регионах страны будет проведена мобильная акция «Приемная на дороге», передает пресс-служба МВД Казахстана.

Руководители департаментов полиции, административной, местной полиции и миграционной службы проведут мобильный прием граждан. Также будут работать телефонные «горячие линии», по которым можно задать вопросы по линии дорожной безопасности, свои обращения можно направлять и на страницы региональных департаментов полиции в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм).

В местах массового посещения граждан в специально оборудованных автобусах можно разрешить вопросы по действиям сотрудников полиции, административным штрафам, узнать об услугах, оказываемых полицией и использовать другие возможности цифровизации органов внутренних дел.

Всего по республике действует 250 мобильных пунктов приема граждан. Для удобства населения в них так же работают начальники регистрационно-экзаменационных подразделений, дорожно-технического надзора и административной практики.

Узнать места проведения акции «Приемная на дороге» и расположение мобильных пунктов приема граждан можно на портале МВД по ссылке http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/MVD/Reception_on_the_road, а так же подпорталах департаментов полиции и страницах органов внутренних дел в социальных сетях.