Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудят строительство русскоязычных школ в Таджикистане

- Таджикистан, общество
- 12:01, 05 апреля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 17-18 апреля с официальным визитом посетит Россию.
В ходе визита Эмомали Рахмона в Москву и по итогам его переговоров с лидером России Владимиром Путиным будут подписаны ряд новых межправительственных соглашений, стало известно «АП» в правительстве Таджикистана.
Ожидается, что стороны подпишут Межправительственное соглашение о строительстве пяти русскоязычных школ, которые будут возведены на финансовые средства России в различных регионах Таджикистана.
Стороны также подпишут новые соглашения в сферах торговли, экономики, инвестиций, безопасности, культуры, сотрудничества регионов двух государств.
Таджикская сторона также намерена обсудить вопрос об амнистии своих граждан, которые за нарушение правил пребывания ранее были депортированы из России.
В ближайшие несколько лет Россия выделит 6 миллиардов рублей (около $92 млн) на строительство пяти российских школ в Таджикистане. Школы будут оснащены всем необходимым оборудованием и современными технологиями.
На каждую школу будет выделено порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей (более $18 млн).
Планируется, что в каждой из 5 школ будут обучаться 1200 детей. Школы будут построены для продвижения русского языка и культуры в Таджикистане.