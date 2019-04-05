Главы МИД Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в Москве

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 4 апреля, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников СНГ, встретился с заместителем председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в различных областях, с удовлетворением отметив их динамичность, сообщила пресс-служба МИД РУз.

В 2018 году взаимный товарооборот превысил $302 млн., что почти на 70% больше соответствующего показателя предыдущего года.

В ходе обмена мнениями по международной и региональной повестке дня отдельное внимание уделено взаимодействию в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году.