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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главы МИД Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в Москве

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 4 апреля, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников СНГ, встретился с заместителем председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в различных областях, с удовлетворением отметив их динамичность, сообщила пресс-служба МИД РУз.

В 2018 году взаимный товарооборот превысил $302 млн., что почти на 70% больше соответствующего показателя предыдущего года.

В ходе обмена мнениями по международной и региональной повестке дня отдельное внимание уделено взаимодействию в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году.

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