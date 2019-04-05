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  5 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии состоялся митинг против парламента, правительства и вступления в ШОС (фото)

CA-NEWS (MNG) -  Сегодня в Монголии на главной площади Сухэ-Батора прошел митинг, организованный Демократической партией, сообщает khadlan.mn.

По словам организаторов, они выступают с требованием о роспуске парламента, считая, что парламент стал «заложником» и нарушает нормы Конституции.

Собравшиеся также выступили против вступления в страны ШОС.

Митинг начался одновременно с открытием заседания весенней сессии парламента (ВГХ) на котором приняли участие 62.7% депутатов.

По неофициальным данным, в митинге приняли участие около 40 тысяч человек.

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