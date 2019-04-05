В Монголии состоялся митинг против парламента, правительства и вступления в ШОС (фото)
- Монголия, происшествия
- 12:34, 05 апреля 2019
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- Обновлено: 12:41, 05 апреля 2019
CA-NEWS (MNG) - Сегодня в Монголии на главной площади Сухэ-Батора прошел митинг, организованный Демократической партией, сообщает khadlan.mn.
По словам организаторов, они выступают с требованием о роспуске парламента, считая, что парламент стал «заложником» и нарушает нормы Конституции.
Собравшиеся также выступили против вступления в страны ШОС.
Митинг начался одновременно с открытием заседания весенней сессии парламента (ВГХ) на котором приняли участие 62.7% депутатов.
По неофициальным данным, в митинге приняли участие около 40 тысяч человек.