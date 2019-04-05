Москва и Душанбе подпишут новые соглашения по миграции

CA-NEWS (TJ) - Россия и Таджикистан в ближайшее время подпишут новые соглашения в сфере миграции, заявил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. Документы будут подписаны в ходе предстоящего официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмону в Москву 17 апреля.

Во время визита глава Таджикистана встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Также запланировано подписание ряда двусторонних соглашений, направленных на дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества двух стран.

В феврале МИД Таджикистана сообщил, что в ходе поездки Эмомали Рахмона в Москву планируется подписать пакет документов, в том числе по сотрудничеству в вопросах миграции.

По словам Игоря Лякина-Фролова, один из документов – соглашение об организованном наборе мигрантов для работы в российских предприятиях и учреждениях. Российский дипломат воздержался от подробностей. Второй документ, по его словам, касается юридического статуса представительств миграционной службы МВД России в Таджикистане и Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России.

​Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Таджикистан 5 февраля.отметил, что этот пакет документов необходим для того, чтобы полностью вывести миграцию из тени, обеспечить комфорт самим трудовым мигрантам.

Тем временем, по словам источника в Минтруде Таджикистана, проект соглашения об организованном наборе мигрантов между Россией и Таджикистаном предполагает, что российский работодатель, включённый в специальный перечень Минтруда, будет отправлять заявки в органы занятости на того или иного специалиста, а также берёт на себя все хлопоты по оформлению для него документов.

В свою очередь, согласно проекту, власти Таджикистана должны будут сообщать своим гражданам о возможности трудоустройства в РФ в надёжных и безопасных местах, подбирать кандидатов на вакансию, обеспечивать их профессиональную подготовку, а также содействовать возвращению мигрантов домой после истечения договора или нарушения российского законодательства.

В России трудятся порядка одного миллиона мигрантов из Таджикистана. По разным данным, их переводы составляют более трети от ВВП Таджикистана.